النهضة: على سعيد استخلاص العبر والاعتراف بفقدان شرعيته

اخر تحديث : 28/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

النهضة

اعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي اليوم الخميس، أن الاستفتاء فشل وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة، ‏ساري المفعول رغم الانقلاب عليه.
‏وأشارت النهضة إلى أن النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء و « سقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب ‏استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته » .
واعتبرت النهضة أن سعيد لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها ولم يكن يستفتي الشعب حقا وإنما ‏كان يبحث عن بعض الشرعية متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا، وفق قولها.

وورد في البيان ما يلي:
« لقد اتضح منذ ‏أشهر عديدة بما عبر عنه الشارع الديمقراطي من مسيرات واحتجاجات في حين عجز أنصاره ‏عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه ‏والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية.‏ »
‏وأشارت النهضة إلى أنها‏ « بتعنت سعيد وتماديه في فرض مشروعه يزيد سعيد في تعميق أزمة البلاد السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس ‏والفتن والتناحر ».‏


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