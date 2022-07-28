النهضة: على سعيد استخلاص العبر والاعتراف بفقدان شرعيته

اعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي اليوم الخميس، أن الاستفتاء فشل وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة، ‏ساري المفعول رغم الانقلاب عليه.

‏وأشارت النهضة إلى أن النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء و « سقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب ‏استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته » .

واعتبرت النهضة أن سعيد لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها ولم يكن يستفتي الشعب حقا وإنما ‏كان يبحث عن بعض الشرعية متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا، وفق قولها.

وورد في البيان ما يلي:

« لقد اتضح منذ ‏أشهر عديدة بما عبر عنه الشارع الديمقراطي من مسيرات واحتجاجات في حين عجز أنصاره ‏عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه ‏والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية.‏ »

‏وأشارت النهضة إلى أنها‏ « بتعنت سعيد وتماديه في فرض مشروعه يزيد سعيد في تعميق أزمة البلاد السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس ‏والفتن والتناحر ».‏

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