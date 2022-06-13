النهضة: عماد الحمامي لا يمثلنا في شيء وتم فصله نهائيا

أكدت حركة النهضة في بلاغ لها صدر اليوم الاثنين، وحمل توقيع رئيسها، أن عماد الحمامي قد تمّ تجميده منذ 01 سبتمبر 2021، ولأنه واصل تجاوزاته لأهم سياسات الحركة فقد تم فصله نهائيا، مشددة على أنه لا يمثل الحركة في شيء ولا تتحمل الحركة مسؤولية مواقفه وخياراته.

وفي تعقيب له على البلاغ، أكد الحمامي أن مشاركته في اللجنة جاءت بصفته ناشطا سياسيا مستقلا، مستغربا بلاغ الحركة.

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