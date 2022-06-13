النهضة: عماد الحمامي لا يمثلنا في شيء وتم فصله نهائيا

اخر تحديث : 13/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عماد الحمامي

أكدت حركة النهضة في بلاغ لها صدر اليوم الاثنين، وحمل توقيع رئيسها، أن عماد الحمامي قد تمّ تجميده منذ 01 سبتمبر 2021، ولأنه واصل تجاوزاته لأهم سياسات الحركة فقد تم فصله نهائيا، مشددة على أنه لا يمثل الحركة في شيء ولا تتحمل الحركة مسؤولية مواقفه وخياراته.
وفي تعقيب له على البلاغ، أكد الحمامي أن مشاركته في اللجنة جاءت بصفته ناشطا سياسيا مستقلا، مستغربا بلاغ الحركة.


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