النهضة: فقدان الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات السلطة الحاكمة

أكدت حركة النهضة في بيان لها صدر مساء الجمعة، أنّ البؤس الذي ألمّ بالشعب والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من المواطنين وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات السلطة الحاكمة، معتبرة أنها برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد.

كما نددت الحركة بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات لتعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.

وور في بيان النهضة: « لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم. »

كما أعربت لحركة عن تنديدها بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي، ودعوته المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم.

كما استنكرت النهضة استمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية، مؤكدة أن ذاك يُعد تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين، مطالبة باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.

وعبرت الحركة تمسّكها بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.

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