النهضة: قرار إيداع الغنوشي السجن ظالم وسياسي بامتياز

نددت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس، بشدة بالقرار الذي اعتبرته « ظالما » ، مؤكدة أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على فشل السلطة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان.

واعتبرت الحركة أن التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين.

وأكّدت النهضة أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي في مسامرة نظمتها جبهة الخلاص مساء السبت 15 أفريل 2023 وهي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم.

وأكدت النهضة أن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية، داعيا كل القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي.

ودعت النهضة مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر على الساعة الخامسة والنّصف من صبيحة اليوم، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .

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