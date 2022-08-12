النهضة: قرار المحكمة الإدارية إنصاف للقضاة ورد اعتبار لهم

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له، عن ارتياح الحركة لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء للقضاة الصادرة في أول جوان 2022، معتبرة « ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل » .

واعتبرت النهضة هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية، محيينا ما اعتبره نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه.

وجددت النهضة التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية ، داعية إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد.

وكانت المحكمة الادارية قد قضت صباح الأربعاء 10 أوت 2022، بـ إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة ورفض عدد آخر من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.

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