النهضة: لم يبق للحكومة من موجب للبقاء بعد فشلها

أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له مساء الجمعة، ما اعتبره مواصلة السلطة استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة لمسار 25 جويلية عبر توسيع دائرة « المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات بالعمالة والتآمر على أمن الدولة » .

واستنكرت النهضة ما وصفته بازدواجية الخطاب وتضارب الرؤى بين الرئيس وحكومته في ما يتعلق بالاصلاحات الكبرى والشروط المستوجبة للانتعاش الاقتصادي المنشود، مؤكدة أن المسار تعطّل بسببه عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مفترضا إمضاؤه في سبتمبر 2021، وباتت خطته مكشوفة في تعليق فشله على المعارضة و الإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته .

وأكدت النهضة أنه لم يبق للحكومة من موجب للبقاء بعد هذا الفشل الذريع كما لم يبق للسلطة من حجة توهم بها الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى والمجهول ، وفق بيانها.

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