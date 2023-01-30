النهضة: ليس من حقّ البرلمان أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب

طالبت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، باستقالة قيس سعيد وفسح المجال أمام الشعب لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد.

وأدانت الحركة ما اعتبرتها إخلالات جسيمة رافقت العملية الانتخابية وفق منظمات المجتمع المدني من حجبٍ للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف الهيئة المعينة للانتخابات وغيرها من الإخلالات .

واعتبرت النهضة أنّ برلمان قيس سعيد لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد، وفق تقديرها.

وأكدت النهضة أن مسار قيس سعيد انقلابي قد قابله الشعب التونسي بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الإستشارة حتى « مهزلة الانتخابات » كما أكدت الحركة حالة تمايز بين السلطة الحالية الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني.

ودعت النهضة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات وتساهم بجدية في إنقاذ ماتبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار.

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