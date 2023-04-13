النهضة: «ما صدر من تدوينات تُجاه المؤسسة العسكرية لا يمثل الحركة»



أكّدت حركة النهضة في بلاغ لها، أن مواقف الحزب الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي، وأنّ ما صدر من تدوينات تجاه المؤسسة العسكرية نُسبت لأحد قياديّي الحركة لا تمثّلها.

وذكّرت الحركة بمواقفها الثابتة في احترام المؤسسة العسكرية و تثمينها لدورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي وفي الحرب على الارهاب.

كما هابت حركة النهضة بكل القوي الوطنية و رموز الدولة و مؤسساتها الحفاظ علي حيادية القوات الحاملة للسلاح و النأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن القيادي في الحركة، رفيق عبد السلام كان قد نشر تدوينة ورد فيها أن: « الحقيقة التي يجب أن تقال وبدون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها ».

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