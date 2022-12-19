النهضة: مقاطعة أكثر من 90 بالمائة للانتخابات تعني سحب الثقة من قيس سعيد

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها ، أن مقاطعة أكثر من 90 بالمائة من المواطنين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ديسمبر الجاري تعني سحب الثقة من قيس سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط، مطالبة قيس سعيد « بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه » ، وفق نص البيان.

واعتبرت النهضة أن هذه الانتخابات صورية فاقدة لأي شرعية كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته، داعيا إلى وقف هذا المسار وإلغاء الدور الثاني منه.

وأدانت النهضة ما صدر عن فاروق بوعسكر من اتهام للانتخابات السابقة التي كان عضوا في هيئتها وتشويه لملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد.

ودعت الحركة كل القوى الحية المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي وفيّ للثورة وأهدافها قادر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.

وجاء في البيان: « كفى سعيد فمرشحوا برلمانك لا يعرفهم أحد.. الانتخابات كانت استفتاء على شخصك وسياساتك الكارثية ونظامك القاعدي الذي لفظه الشعب باكثر من ‎%‎90. » .

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