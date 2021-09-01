النهضة: نتفهم غضب الشارع ومستعدون لإجراء مراجعات عميقة

التئم اليوم الأربعاء، الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير لأعمال حركة النهضة قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأكد الحاضرون على أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد وأنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.
وقد تم تكريم كافة أعضاء المكتب وشكرهم على المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الفارطة في ظل تفاقم الأزمة السياسية والصحية.
كلمات البحث :النهضة;غضب;مراجعات
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