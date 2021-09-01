النهضة: نتفهم غضب الشارع ومستعدون لإجراء مراجعات عميقة

التئم اليوم الأربعاء، الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير لأعمال حركة النهضة قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وأكد الحاضرون على أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد وأنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.

وقد تم تكريم كافة أعضاء المكتب وشكرهم على المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الفارطة في ظل تفاقم الأزمة السياسية والصحية.

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