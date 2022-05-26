النهضة: نُثمّن المواقف الرّافضة للمشاركة في حوار معلومة نتائجه مسبقا

أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان نُشر اليوم الخميس،ما اعتبره « إصرار سلطة الانقلاب على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها التي رسمها مسار تشاركي والإمعان في تفكيك المؤسسات الدستورية والانقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطيّة، والتبشير بحكم تسلطي قائم على الانفراد بالرأي وفرض خيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف. »

كما أشارت النهضة إلى غياب القضايا الوطنيّة الحارقة عن خطاب السلطة الحاكمة، والتدهور المسجل في كل القطاعات العمومية وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى العزلة السياسيّة التي آلت إليها البلاد وضعف فاعليتها في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة ببلادنا، وهو ما يعرّض المصالح العليا للبلاد إلى شتى أنواع المخاطر الاقتصادية والاجتماعيّة.

كما سجّلت النهضة فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الاقصاء، مثمنا المواقف المسؤولة الرّافضة للمشاركة الشكليّة في حوار معلومة نتائجه مسبقا، ومعتبرة سياسة الهروب إلى الأمام إمعانا في تعقيد الأزمة السّياسية وتعميقها ، وتؤكد ثقتها في قدرة التّونسيّين على تجاوز هذه الأزمة والصمود أمام الخيارات الشعبويّة والمرتجلة.

وأعلنت النهضة عن رفضها إقحام القضاء العسكري في محاكمة المدنيّين ومحاولات توظيف أجهزة الأمن والقضاء للتّضييق على المعارضين السّياسيين وعلى نواب الشّعب والمدوّنين بغاية نشر الخوف والاستسلام في الشّارع الدّيمقراطي الذي تتقارب مكوناته وتتطور تحركاته وأساليبه في التصدي للانقلاب وسياساته.

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