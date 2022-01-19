النيابة العمومية: المتوفّى الموقوف يوم 14 جانفي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة

أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 جانفي 2022، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إخطارهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي 2022.

وكشف البلاغ بأن التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 جانفي 2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات وسط العاصمة إلى مستشفى الحبيب ثامر.

وأضاف البلاغ بأنه ومن خلال « المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي ».

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