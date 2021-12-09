النيابة العمومية: الهالك أضرم النار في جسده بعد الدخول إلى مقر النهضة



أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له مساء اليوم الأربعاء، أنه « بناء على إعلام النيابة العمومية بحصول حريق بمقر حزب حركة النهضة، الكائن بمنطقة مونبليزير بالعاصمة، نتج عنه وفاة أحد المواطنين، تنقّلت النيابة العمومية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة جثة بالطابق الأرضي لمقر هذا الحزب ».

وكشفت النيابة العمومية بأن التحريات الأولية تفيد بأن « الهالك وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده » وقد تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث.

هذا وماتزال الأبحاث جارية.

تجدر الإشارة إلى أن حريقا اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، بالمقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة، وأسفر عن تسجيل عدد من الإصابات على غرار علي لعريّض ورئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني .

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