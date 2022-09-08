محامي: النيابة العمومية بباريس تأذن بفتح تحقيق ضد يوسف الشاهد وغازي الجريبي

أعلن حاتم الشلي، محامي المدير العام الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بباريس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي اثر شكوى تقدم بها صابر العجيلي تتعلق بتوجيه تهمة التعذيب والاحتجاز القسري.

وقال المحامي إن المشتكى بهما يحملان الجنسية الفرنسية .

وأكد المتحدث أن قاضي التحقيق استمع الى العجيلي يوم 12 جويلية 2022، موضحا أنه تم اللجوء الى القضاء الفرنسي بسبب ما اعتبره « فقدان المصداقية ببعض القضاة بالجهاز القضائي » .

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