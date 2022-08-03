النيابة العمومية تأذن بالإبقاء على الغنوشي في حالة سراح

أذنت النيابة العمومية، بالإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حالة سراح، « بعد اطلاعها على مضمون مثوله اليوم الأربعاء أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية.

وقال سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الشكاية جاءت على إثر ما جاء في تصريح سابق لراشد الغنوشي، أثناء قيامه بتأبين أحد معارفه، ونطقه لعبارة « طاغوت ».

وبيّن عضو هيئة الدفاع، أن الغنوشي الذي شغل رئيسا للبرلمان المنحل، قدّم سياق تصريحاته، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وأن هيئة الدفاع قدّمت بدورها توضيحات في هذا الشأن.

وأضاف المصدر قوله: « بعد مراجعة النيابة العمومية، واطلاعها على ملف الشكاية وتوضيحات الغنوشي وهيئة الدفاع، تم الابقاء على منوّبي بحالة سراح ».

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