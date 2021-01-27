النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث حول وصول طرد مشبوه إلى الرئاسة

أعلن نائب وكيل للجمهورية ورئيس وحدة الاتصال والاعلام لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي مساء اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، أن النيابة العمومية قررت تكليف إحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول الأخبار المتداولة بخصوص وصول طرد مشبوه لدى مصالح رئاسة الجمهورية والقيام بمختلف الاعمال والتساخير الفنية اللازمة .

وكان مصدر برئاسة الجمهورية قد أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

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