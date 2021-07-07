النيابة العمومية تمنع عقد أشغال مؤتمر اتحاد الشغل بسوسة

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر مساء اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية أذنت عشية اليوم بمنع أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بأحد النزل بالقنطاوي بعد أن تأكد تسجيل 6 حالات إيجابية بكوفيد 19 في صفوف المؤتمرين الذي توافدوا على النزل.

وأشار بوبكر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها أذنت لمختلف الفرق الأمنية بمنع تواصل توافد المشاركين في المؤتمر من الدخول الى ولاية سوسة وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بطريقة حازمة.

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