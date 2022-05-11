النيفر: «رئيس الدولة أقال عكاشة بسبب طردها لعون في الرئاسة رفض طلبها التجسس»

أكّدت المستشارة السابقة المكلفة بالإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في تصريح صحفي لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية أقال رئيسة ديوانه السابقة نادية عكاشة ولم تُقدّم استقالتها كما أعلنت الأخيرة.

وأوضحت النيفر بأن رئيس الجمهورية قرر إقالة عكاشة بسبب اتخاذها قرارا بطرد أحد الاعوان المكلفين بتوزيع القهوة بعد رفضه طلبها بث الفتنة بين الاعوان والتجسس.

وشددت رشيدة النيفر على أن « نادية عكاشة حاولت الإنتقام بعد قرار إقالتها » ، مؤكدة أنها خانت الأمانة.

من جهة أخرى، اعتبرت رشيدة النيفر أنّ أكبر ضمان لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو أن العضو بعد تعيينه يصبح عزله رهين الهيئة فقط، مبرزا بأن الجدل والمآخذ حول بعض اعضاء هيئة الإنتخابات لا ترتقي لمستوى الطعن في المصداقية، ومؤكدة أن المرسوم المنظم للهيئة مكسب.

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