الهاروني: حكومة الفخفاخ لا يُمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة

اخر تحديث : 14/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الهاروني

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أن حكومة إلياس الفخفاخ لا يُمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة في صيغتها الحالية، مشددا على تمسك النهضة بحكومة وحدة وطنية لها حزام سياسي وأغلبية في البرلمان.

واعتبر الهاروني أن ما قدمه الفخفاخ لا يُحقق التوازن، مؤكدا ضرورة تكوين حكومة لها حظوظ الإستمرار والنجاح في رفع التحديات و إدخال الإصلاحات.


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