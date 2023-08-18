الهاشمي الوزير: التقطيع الجيني الأخير لم يُثبت وجود متغير كورونا EG.5 في تونس

أكد مدير معهد باستور تونس ورئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الجمعة، أنه لا يُوجد فرق بين أعراض متحوّر أوميكرون والمتغيّر الجديد EG.5″، مُشيرًا إلى أنّ « التّقطيع الجيني أكّد هيمنة هذا المُتغيّر في تونس وهو ما يُفسّر تسجيل ارتفاع في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة ».

وأوضح الوزير أنه « لا يمكن حصر عدد الاصابات نظرا لعدم اقبال المواطنين على اجراء التحاليل المخبرية او التحاليل السريعة للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا »، لافتًا إلى أنه « تم أمس الكشف عن نتيجة 14 تقطيعا جينيا، لكنّها لم تُثبت وجود المتغير الجديد الذي يعرف بـEG.5، في تونس ».

وأكد الوزير على « ضرورة تكثيف عمليات التقطيع الجيني للتأكد أكثر من وجود أو خلو البلاد من هذا المتغير الجديد الذي انتشر في عدد من دول العالم ».

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