الهاشمي الوزير: السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى ولكن لم يثبت أنها أكثر شراسة

أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في نقطة إعلامية مساء اليوم الثلاثاء، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى ولكن لم يثبت أنها أكثر شراسة.

وقال الوزير إن التلقيح الجديد ضد فيروس كورونا يحمي ضدّ الـCOV-2 وأيضا ضدّ السلالة الجديدة من الفيروس.

وبين الهاشمي الوزير بأنه لم تطرأ تغييرات كبيرة على البروتين S الموجود في الفيروس أي أن المناعة التي تقدمها التلاقيح وتعتمد على الخلايا ستكون فعالة ضده، مشيرا إلى أن أن المناعة البشرية تتطور بصفة طبيعية لتقديم الحماية من فيروس كورونا، وجميعها مؤشرات على نجاح اللقاح في الوقاية من الجائحة.

ورجح الوزير عدم وجود أي حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في تونس، مشيرا إلى أن هناك تقطيعا جينيا سيصير في المستقبل ليكشف دخول هذه السلالة إلى بلادنا من عدمه.

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