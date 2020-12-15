الهاشمي الوزير: تلقيح كورونا سيكون مجانا وبشكل تطوعي وليس إجباريا

أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، أنّ التلقيح ضد فيروس كورونا الذي ستتحصل عليه تونس من مخبر فايزر الأمريكي سيكون مجانا لكل التونسيين، وبشكل تطوعي وليس إجباريا.

وأشار الوزير إلى أنّ الدفعة الأولى للقاح ستصل تونس بداية من الثلاثية الثاني من سنة 2021.

كما بين الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن وزير الصحة تولى التوقيع على اتفاق يجيز الحصول على مليونيْ جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، بسعر 7 دولارات للجرعة الواحدة.

وأوضح الوزير بأن الاختيار على هذا اللقاح استند إلى النتائج الأولية للنجاعة التي أثبتت فاعلية اللقاح في مكافحة وباء كورونا.

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