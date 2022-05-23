الهاشمي الوزير: لا إصابات بجدري القردة في تونس إلى حدّ الآن

أكّد مدير معهد باستور بتونس الدكتور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم الإثنين 23 ماي 2022، عدم تسجيل تونس إلى حد الآن أي إصابة بمرض جدري القردة، مشيرا إلى ان الحالات التي ظهرت في العالم عددها ضئيل جدا لا يتجاوز 130 حالة.

وبين الدكتور الوزير بأن طريقة انتقال العدوى تكون عن طريق التنفس أو اللمس أو العلاقات الجنسية، مشددا على أن العدوى ليست منتشرة وليست متفشية.

وأفاد الوزير بأن الوضعية بعيدة عن الوضعية التي عاشتها تونس بسبب الكوفيد، داعيا من تظهر عنده حبوب الجدري إلى ضرورة ارتداء ملابس تغطي الحبوب مع ارتداء الكمامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم نقل العدوى.

وبين الهاشمي الوزير بأن من يتجاوز أعمارهم 40 سنة ملحقين ضد الجدري أي أنهم محميون من جدري القردة.

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