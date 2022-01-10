الوزير: لم يتم تسجيل حالات خطيرة لدى الأطفال الحاملين لمتحور أوميكرون بالمؤسسات التربوية

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، انتشار حلقات العدوى في المؤسسات التربوية وغلق عدد منها خلال الأيام الأخيرة وهو ما لم يكن مستبعدا نظرا لقدرة الفيروس على الانتشار بصفة كبيرة فضلا عن وجود حلقات عدوى في مختلف جهات البلاد.

وبين الوزير بأن أغلب الحالات المرصودة في هذه المؤسسات غير حاملة لأعراض ولم يتم إلى حد الآن تسجيل حالات خطيرة لدى الأطفال الحاملين لهذا المتحور.

وأوضح الوزير بأن وزارة التربية تعتمد على بروتوكول محدد يقضي بغلق الفصل في صورة رصد 3 حالات اصابة به وغلق المؤسسة التربوية بالكامل بتسجيل ثلاثة أقسام على الاقل لثلاث حالات أو أكثر، لافتا الى أن هذا الإجراء يساعد على كسر حلقة العدوى ومعمول به في العديد من البلدان.

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