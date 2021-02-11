الهاشمي الوزير: منتصف فيفري وصول أول دفعة تلقيح إلى تونس

أكد مدير معهد باستور ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الهاشمي الوزير في نقطة إعلامية اليوم الخميس، أن الدفعات الأولى من التلاقيح ضدّ كورونا ستصل عبر منظومة كوفاكس بداية من منتصف شهر فيفري الجاري وأن المفاوضات متواصلة لتتواصل الدفعات الأولى عبر أقساط إلى حدود آخر شهر فيفري.

وأضاف الوزير في هذا الخصوص بأن الدولة التونسية اتفقت مع عدة دول أخرى لاقتناء حوالي مليون جرعة من تلقيح سبوتنيك 5 الروسي إلى جانب جلب حوالي مليوني تلقيح من مخبر فايزر عبر دفعات محددة.

من جهته، اعتبر وزير الصحة بأن التلقيح لن يكون ناجعا بصفة كبيرة إلا حين يكون انتشار الوباء في أضعف حالاته حسب آخر الدراسات، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بحملة اتصالية واضحة وتدريجية وموجهة وذلك مباشرة بعد وصول أولى دفعات التلقيح مضيفا أنه سيتم التعويل في ذلك على وسائل الاعلام.

كلمات البحث :الهاشمي الوزير;تونس;كورونا;لقاح