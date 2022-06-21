الهاشمي الوزير: موجة صغيرة من كورونا بدأت ترتفع شيئا فشيئا

أعلن مدير معهد باستور بتونس الدكتور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء، عن بداية موجة صغيرة من كوفيد-19 وارتفاعها شيئا فشيئا في تونس والعالم، معتبرا أن التلقيح هو الحل لكونه يُمكن من الحماية خاصة لمن لهم نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.

وأرجع الوزير سبب هذه الموجة إلى طول الزمن بين آخر تلقيح أو آخر علاقة طبيعية بالفيروس لـ6 أشهر أو أكثر، فضلا عن ظهور متغير جديد من أوميكرون بدأ في الانتشار.

وشدد الوزير على أن الملقحين تبقى لديهم المناعة ضدّ التعكرات، مبرزا في الآن ذاته أن خطورة الفيروس المنتشر حاليا أقل مقارنة بالمتغير دلتا فضلا عن أن أغلبية التونسيين تلقوا التلقيح.

كما أعلن الهاشمي الوزير أن اللجنة العلمية ستجتمع اليوم لبحث آخر التطورات وبحث جملة من المقترحات وإصدار التوصيات اللازمة.

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