الهاشمي الوزير يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك

تلقّى اليوم الجمعة 19 مارس 2021، مدير الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا الهاشمي الوزير الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأنّ مدير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا قام في وقت سابق بالتسجيل على منظومة Evax المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

ودعت الوزارة كل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا على التسجيل في منظومة Evax الموضوعة للغرض وذلك عبر الآليات التالية : ‏

-على www.evax.tn

-الرقم الأخضر 80.10.20.21 ‏

-عبر SMS فيه evax على 85.355 ‏

-عبر الضغط على #2021

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