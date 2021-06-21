الهاشمي الوزير يُؤكّد تسجيل تغيرات جينية في السلالات المنتشرة في المناطق الموبوءة

أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير في حوار على القناة الوطنية الأولى اليوم الاثنين، أنّ هناك تغيرات جينية في السلالات المنتشرة في المناطق الموبوءة على غرار القيروان، مشددا على ضرورة تكثيف عملية التقطيع الجيني للكشف عن هذه التغيرات والتثبت منها.

وأشار الوزير إلى أن سرعة انتشار الوباء وتغير أعمار المرضى لتشمل الأقل سنا مع تغير الأعراض يدل على وجود تغيرات جينية.

وقال الوزير إن التلقيح ليس له فاعلية فورية بل يتطلب مدة معينة لتطوير المناعة، حوالي أسبوع بعد تلقي الجرعة الثانية منه للحديث عن حماية للجسم من الفيروس.

كما أعلن الوزير أن منظومة كوفاكس اقترحت على تونس توفير 324 ألف جرعة تلقيح يُمكن أن تتحصل عليها تونس في شهر جويلية القادم.

من جهته، توقع عضو اللجنة العلمية أمان الله المسعدي في تصريح له اليوم، أنه من المنتظر أن نتمكن في تونس من تلقيح نصف الشعب التونسي قبل موفى السنة الحالية .

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