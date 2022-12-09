الهاشمي الوزير يُؤكّد وجود المتحور BQ 1.1 في صفاقس

أكد مدير معهد باستور تونس الدكتور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، تسجيل إصابة بالمتحور BQ 1.1 للمتغير أوميركون في علاقة بفيروس كورونا.

وأبرز المتحدث بأن التقطيع الجيني أثبت وجود المتحور BQ 1.1 في صفاقس، مؤكدا أنه لا يُشكل خطورة لكن يتميز بسرعة انتشار العدوى.

وقال الوزير إن هناك 2 فيروسات « للقريب » منتشرة حاليا في تونس H3N2 و H1N1 و rhinovirus و adénovirus و coronavirus داعيا إلى تفادي العدوى ولبس الكمامة للمرضى والحاملين للأعراض وزيارة الطبيب في إذا استدعت الحالة ذلك.

وأرجع الوزير انتشار هذه الفيروسات في تونس إلى نقص المناعة ضد الفيروس والقريب نظرا إلى هيمنة فيروس كورونا خلال السنوات الماضية.

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