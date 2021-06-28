الهاشمي الوزير: 26 إصابة بالسلالة الهندية موزعة على هذه الولايات

أعلن مدير معهد باستور وعضو لجنة مجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير في حوار على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الاثنين، أن نتائج التقطيع الجيني الكامل كشفت عن تسجيل 26 إصابة بالسلالة الهندية في عدد من ولايات الجمهورية.

وتتوزع الإصابات، وفق الهاشمي الوزير، على النحو التالي:

-القيروان 15 حالة

-تونس العاصمة 4 حالات

سليانة 2 حالات

أريانة 3 حالات

منوبة 1 حالة واحدة

منستير 1 حالة واحدة.

وأشار الوزير إلى وجود دراسات أخرى يتم الإعداد لها حاليا لمعرفة نسبة انتشار السلالة الهندية مقارنة ببقية السلالات الموجودة في تونس .

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