الهايكا تُعلن تعرّضها للحصار من أتباع النائب سعيد الجزيري

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها تتعرّض منذ صباح اليوم 07 ديسمبر 2020، إلى عملية حصار من قبل مجموعة من أتباع النائب سعيد الجزيري.

وأكدت الهيئة أن أتباع النائب سعيد الجزيري رفعوا شعارات تحريضية وتكفيرية ضدّ أعضاء الهيئة وأعوانها على شاكلة « لا إله إلا الله والهايكا عدو الله » .

واعتبرت الهيئة أنّ التضليل الممنهج الذي يقوم به سعيد الجزيري، على إثر قرار الهيئة الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 الرافض لإسناده إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما يعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلط تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني.

ونبّهت الهيئة إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.

كما دعت الهيئة كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة وأعضاء مجلسها وموظفيها لضمان استمرارية المرفق العمومي.

ودعت الهيئة منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والسادة النواب والنائبات ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمساندة الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيا كان أو دينيا.

وشددت الهيئة على تمسكها باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله.

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