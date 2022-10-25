الهايكا: بودن تجاوبت مع مقترح فتح الترشحات لاختيار مدير عام للتلفزة وللاذاعة التونسيتين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء، أن رئيسها النوري اللجمي التقى موفى الأسبوع المنقضي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق لعديد الملفات المتعلّقة بالمشهد السمعي البصري وباختصاصات الهيئة، ومن ذلك ملف الإعلام العمومي، وخاصة فيما يتعلّق بتفعيل الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينصّ في فقرته الأخيرة على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، حيث تجاوبت رئيسة الحكومة مع مقترح فتح باب الترشحات في أقرب وقت ممكن لاختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين.

كما تم التطرق أيضا إلى أهمية دعم الحكومة لمشروع صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، والذي دعت الهيئة إلى إحداثه في عديد المناسبات لما له من تأثير إيجابي على جودة المضامين الإعلامية وتنوعها، ولقيام الإعلام الخاص بالوظيفة التي يضطلع بها في أفضل الظروف خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي شهدها القطاع وتأثيرات الأزمة الصحية كوفيد 19.

كما كان اللقاء فرصة للحديث عن التمشي الذي اعتمدته الهيئة للدفع في اتجاه بعث هيكل مستقل لقيس نسب الاستماع والمشاهدة وضرورة التعجيل في ذلك بدعم من الحكومة، وهو هيكل مهني يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار الموجه للإذاعات والتلفزات وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية.

وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة فتح قنوات تواصل بين رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام والهيئات لتؤسس لعلاقة جديدة تواصلية بين مختلف الأطراف، كما أكّدت رئيسة الحكومة تثمينها لعمل الهيئة وحرصها على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في مختلف الملفات المشتركة.

كلمات البحث :الهايكا;بودن;ترشحات;مقترح