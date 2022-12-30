الهايكا تجدّد إجازات 5 إذاعات جمعياتية

جدّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم 29 ديسمبر 2022، إجازات خمس قنوات إذاعية جمعياتية لمدّة سبع سنوات، وتمّ التوقيع على اتفاقيات تجديد إجازات القنوات الإذاعية الجمعياتية مع كل من جمعية الأمل ممثلة في إذاعة آمال وجمعية الإعلام والتنشيط الشبابي ممثلة في إذاعة صوت المناجم وجمعية هنا القصرين للثقافة والإعلام ممثلة في إذاعة سيليوم أف.أم وجمعية صوت الآخرين ممثلة في إذاعة نفزاوة أف.أم وجمعية مؤسسة دريم ممثلة في إذاعة دريم أف.أم.

وأكّدت الهايكا على أهمية الإعلام الجمعياتي باعتباره ترسيخا لثقافة إعلام قرب غير ربحي يسعى للوصول إلى المواطن على المستوى المحلي والجهوي ويعمل على إيصال صوته والتعريف بمشاغله واهتماماته واحتياجاته.

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