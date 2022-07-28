الهايكا: تخطئة إذاعتيْ ديوان وأوكسيجين أف ام لخرقهما الصمت الانتخابي

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة « أوكسيجين أف.أم » قدرها 3 ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وتعلق الخرق بما جاء في حوار بين مقدم حلقة برنامج « ستوديو سبور » التي تمّ بثها بتاريخ 24 جويلية 2022 والمعلقين القارين به تضمن شكلا من أشكال الدعاية باستعمال عبارة « القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية »، وعلاوة على ذلك، وفي التاريخ ذاته، تم بث فقرة تفسيرية تم فيها تفسير لمقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وقد أشارت مقدمة البرنامج في بداية الفقرة أنها تتنزل في إطار تبسيط لأبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء،

كما قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة « ديوان أف.أم » قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وتعلق الخرق ببث خبر في شريط الأخبار أسفل الشاشة خلال البث المباشر لحلقة برنامج « 1.2.3 soleil » التي تم بثها بتاريخ 24 جويلية 2022 على صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بالإذاعة مفاده: « استفتاء 25 جويلية.. سامية السلطاني تدعو إلى التصويت « بنعم ». » كما تم إعادة بث هذا الخبر على كامل وقت البث المباشر للبرنامج.

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