الهايكا تدعو إلى تنظيم «تيليتون» لمجابهة انتشار كورونا

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2021، بعد التشاور مع الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية الدعوة إلى تنظيم تيليتون(Téléthon) تحت إشراف الإعلام العمومي وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية القانونية، وذلك أمام تواصل تفاقم الوضع الصحي في عدد من الولايات وفي إطار العمل على دعم مجهودات الدولة في توفير الإمكانيات والموارد المالية لمجابهة انتشار « فيروس كورونا » .

وسيتمّ تنظيم الـ »تيليتون » في أقرب الآجال بعد التنسيق بين مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والتلفزات والإذاعات الخاصة القانونية الراغبة في المشاركة من أجل ضمان حسن سير عملية البث المشترك من الناحية التنظيمية والتقنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المجهود الوطني لمكافحة الجائحة وإلى مزيد توعية المواطنات والمواطنين بدورهم المحوري من خلال تطبيق البروتوكول الصحي والاجراءات الاستثنائية المعتمدة للحد من مخاطر انتشار العدوى بفيروس كورونا حماية لأنفسهم ولذويهم ولبقية المواطنين.

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