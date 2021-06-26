الهايكا تدعو إلى توحيد جهود وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة كورونا



دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم السبت، وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعياتية إلى معاضدة المجهود الوطني لمكافحة الفيروس وفي إنارة الرأي العام وتحري الدقّة في تقديم المعلومة وتوعية المواطنات والمواطنين بطرق التوقي منه.

كما تثمنت الهيئة خيار وسائل الإعلام في جعل مكافحة الجائحة ضمن أولوياتها، داعية إياهم إلى مزيد الحرص على استدعاء ذوي الاختصاص في مناقشة السياسات الصحية العامة والإجراءات الضرورية للتوقي من انتشار العدوى والحرص على حفظ كرامة المصابين وعدم كشف هوياتهم، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان حماية جميع العاملين بها وتأمين كل متطلبات السلامة داخلها وخارجها.

كما أعربت الهيئة عن تفهمها لحرص وسائل الإعلام على الإسهام في دعم مجهودات الدولة في توفير الإمكانيات والموارد المالية لمجابهة انتشار « فيروس كورونا، مذكرة بالنصوص القانونية والترتيبية المنظّمة لعملية التبرعات والضامنة لشفافيتها وخاصة الفصل 24 مكرر من كراس الشروط الذي يمنع جمع التبرعات إلا بإذن مسبق من الهيئة.

كما دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام إلى الانخراط في دعوتها إلى تنظيم « تيليتون (Téléthon) ضمانا للمصلحة العامة وحرصا على توجيه التبرعات إلى مستحقيها.

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