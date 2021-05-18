الهايكا تدعو وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على المجازر ضد الشعب الفلسطيني

أدانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية والتي ترتقي إلى جرائم تطهير عرقي ضد مدنيين عزل وتهجير قسري وتدمير للبنى التحتية والمراكز الحيوية للسكان.

ونددت الهيئة بمحاولات التعتيم على الفظائع التي يرتكبها المحتل وتعمد الجيش الصهيوني استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية بطريقة ممنهجة لمنعهم من تغطية ما يحدث وسعيا للتضليل وتحكما في الصورة والمعلومات، وقد بلغ ذلك حد القتل والاعتقال وتدمير التجهيزات الضرورية للعمل الصحفي.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لما تقوم به القنوات التلفزية والإذاعية التونسية من مجهود لكشف الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو كافة وسائل الإعلام ومسؤولي التحرير وجميع الصحفيات والصحفيين إلى مزيد تسليط الضوء على ما يحدث من مجازر تجاه شعب تحولت مأساته إلى جرح غائر في ضمير الإنسانية.

كما دعت الهيئة كافة الهيئات الإعلامية التعديلية بمختلف بلدان العالم وجميع المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات إلى اتخاذ مواقف موحدة وحازمة حماية للصحفيات والصحفيين من هذا الاستهداف الذي يضرب كل الأعراف الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بفرض توفير الحماية القصوى للصحفيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة وينسف كل المعايير الدولية في مجال حرية التعبير والإعلام.

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