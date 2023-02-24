الهايكا تدعو وسائل الإعلام إلى عدم بث خطابات الكراهية تجاه المهاجرين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها عاينت خلال المدة الأخيرة انزلاقات على مستوى التناول الإعلامي لموضوع الهجرة والمهاجرين في وسائل الاتصال السمعي البصري خاصة على مستوى طرح موضوع المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وحذّرت الهيئة من خطورة خطابات التحريض والكراهية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين لما في ذلك من تبعات خطيرة على سلامة المهاجرين وأمنهم، مشددة على تجنب كل ما من شأنه أن يكرس سلوك التمييز العنصري ويعيد إنتاج ما يتعرض له المهاجرون في بلدان أخرى من عداء وتنكيل.

كما نبّهت الهيئة المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مذكرة بأهمية دور الإعلام في تكريس القيم الإنسانية الكونية وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش التي عرف بها المجتمع التونسي.

وذكّرت الهيئة بخصوصية الهوية التونسية ومن ضمنها الانتماء الإفريقي الذي يشكل أفقا للمستقبل المشترك لقارتنا.

كما ذكّرت الهايكا وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالنصوص الترتيبية التي تدين خطابات الكراهية والتمييز العنصري وتمنع تداولها والترويح لها في وسائل الاتصال السمعي البصري.

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