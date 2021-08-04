الهايكا تدعو وسائل الإعلام للانخراط في الحملات التحسيسية لحث المواطنين على التلقيح

دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الانخراط في الحملة التحسيسية بخصوص اليوم المفتوح للتلقيح ضد « كوفيد 19″ والمقرر تنظيمه الأحد القادم الموافق لـ 8 أوت 2021، من أجل حث المواطنين والمواطنات ممن تجاوز سنّهم الأربعين سنة إلى التوجّه لمراكز التلقيح بكثافة وذلك عبر بث ومضات تحسيسية وبرامج خاصة لتقديم كافة المعطيات حول هذه الحملة ضمانا لنجاحها.

وأشارت الهيئة إلى أنه ذلك يأتي على اعتبار أهمية مساهمة وسائل الإعلام السمعية البصرية في المجهود الوطني من أجل التسريع في عملية التلقيح لتجاوز الأزمة الصحية.

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