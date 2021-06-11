الهايكا تستنكر «الصمت المتعمد» للسلطات تجاه الاعتداءات على الصحفيين

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم الجمعة، أن حرية التعبير والإعلام خط أحمر، داعية كل مؤسسات الدولة والمشرفين عليها إلى الالتزام باحترام العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة، وذلك على خلفية محاصرة مقر إذاعة شمس أف.أم يوم أمس وما رافقه من تهديد واعتداء على صحفييها وأعوانها وإعاقة لسير عملها من قبل عدد من أعوان بلدية الكرم وذلك على خلفية عمل صحفي.

كما استنكرت الهايكا الصمت المتعمد للسلطات تجاه هذه الاعتداءات، مطالبة الحكومة والمؤسسات المعنية بضمان سلامة الصحفيين وكل العاملين بالمؤسسات الإعلامية والحرص على تأمين مقراتها، داعية السلطة القضائية إلى التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

كما حذرت الهيئة من تنامي ظاهرة التجييش والتحريض على العنف والكراهية من قبل بعض الشخصيات والأحزاب السياسية تجاه المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من أداء مهامهم بكل حرية، منبهة من تواتر هذه الاعتداءات وخطورتها على مستقبل الإعلام خاصة وأنها كانت سببا مباشرا في تراجع ترتيب تونس في التصنيف الأخير لحرية الصحافة.

وذكّرت الهايكا كل المؤسسات والشخصيات السياسية والأحزاب بضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع السمعي البصري والذي يضمن حق الرد والتصحيح عند الضرورة، كما يضمن حق التشكي لدى الهيئة في كل ما يتعلق بمضامين القنوات التلفزية والإذاعية.

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