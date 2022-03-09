الهايكا تسند إجازة استثنائية لفترة محددة لقناة « نسمة الجديدة »

أسندت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، ترخيصا لقناة « نسمة الجديدة » لبث برامجها لفترة استثنائية، وذلك وفقا لاتفاقية أبرمتها الهيئة مع شركة « مغرب برودكاست كُمبني » (MAGHREB BROADCAST COMPANY) التي ستدير وتستغل القناة.

وتضبط هذه الاتفاقية، التي تم إمضاؤها من قبل رئيس الهيئة والممثل القانوني للشركة المذكورة ورئيس مجلس إدارتها، جملة الالتزامات والشروط الواجبة خلال الفترة الاستثنائية إلى حين الحصول على الإجازة، ومن بينها تغيير العلامة التجارية للقناة وتقديم كل الضمانات اللازمة لاستقلاليتها كالالتزام بعدم تضمن تركيبة رأس مال الشركة أي ذات طبيعية أو معنوية لها علاقة بحزب سياسي أو سيطرة رأس مال أجنبي. إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على جميع العاملين في القناة ونقل العلاقة الشغلية معهم لفائدة شركة « مغرب برودكاست كُمبني » والمحافظة على حقوقهم المكتسبة.

وقد تم تحديد مدة الإجازة الاستثنائية إلى أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2022، على أن تقوم الشركة بإيداع ملف الترشح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة عند فتح الهيئة لباب الترشحات ووفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون.

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