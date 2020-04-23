الهايكا تصدر قرارا لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 13 أفريل 2020، قرارا يتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري، تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أفريل 2020، وذلك في إطار المهام الموكولة لها بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص على أن الهيئة تتولى « العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها ».

وتتمثل أهمية تنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في علاقته المباشرة بتنظيم سوق الإشهار في القطاع السمعي والبصري وفي تثبيت قواعد شفافية ونزاهة المنافسة بين مختلف منشآته، إضافة إلى ضمان التمثيلية الواسعة للأطراف المنخرطة في عملية القياس.

وفي ما يلي رابط قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري.

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