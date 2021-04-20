الهايكا تغيّر توقيت بث مسلسل الجاسوس على قناة التاسعة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2021، تغيير توقيت بث مسلسل « الجاسوس » على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » إلى ما بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا بداية من يوم 21 أفريل 2021، وعدم إعادة بثه قبل الساعة العاشرة والنصف مساء، مع وضع علامة أسفل الشاشة تفيد أن البرنامج ممنوع على من سنّهم أقل من 16 سنة، وذلك طيلة عرض الحلقة.

كما نبه مجلس الهيئة القناة إلى أنه في صورة الاستمرار في بث مثل هذه المضامين « الصادمة « حتى وإن كانت ضمن التوقيت الجديد للمسلسل فسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية وفق مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد رصد الحلقات الأولى من المسلسل المذكور، والذي تلقت الهيئة عديد الشكايات بخصوصه، ومعاينة ما تضمنه من عبارات وإيحاءات وإشارات مبتذلة من شأنها التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين خاصة منهم القصر على اعتبار أن بعض مضامينه لا تتلاءم مع سنّهم ودرجة نضجهم وبالنظر لتوقيت بثّه الذي يسمح بمتابعته من قبلهم.

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