الهايكا تقرر إيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة حنبعل

اخر تحديث : 29/09/2020

الهايكا حنبعل

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2020، ايقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة « حنبعل » لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.


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