الهايكا تقرر إيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة حنبعل

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الهايكا تُوقف إجراءات تسوية وضعية قناة نسمة قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري بعد التداول في جلسته المنعقدة بتار ...

قناة نسمة: الهايكا غير قانونية وأَصبحت هيئة تصريف أعمال أًصدرت قناة نسمة اليوم الثلاثاء، بيانا على إثر القرار الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإ ...

الهايكا تلغي الخطية المالية المسلطة على قناتي حنبعل ونسمة توصلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" أمس الخميس، إلى اتّفاق مع إدا ...

الهايكا تقرر إيقاف برنامج "يحدث في تونس" على قناة حنبعل أصدرت اليوم الخميس، الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بلاغا، أعلنت فيه أنها قرر إيق ...