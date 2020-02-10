الهايكا تنتدب مكلفا بالبحوث في مجال مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن اعتزامها انتداب مسدي خدمات لمدة 3 أشهر وذلك في إطار إعداد مشروع بحث في مجال « مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام ».

ودعت الهايكا الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفاتهم مباشرة لدى مكتب الضبط بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو عن طريق البريد على العنوان التالي 19 نهج بحيرة البيبان – البحيرة1- 1053 تونس، وذلك في أجل أقصاه 20 فيفري 2020.

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