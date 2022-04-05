الهايكا توجه لفت نظر لقناة التاسعة

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة « التاسعة » بخصوص خرق مسجل في حلقة 24 فيفري 2022 من برنامج « رونديفو 9″.

ودعت الهيئة القناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وتجنب توجيه الاتهامات دون مؤيدات مع ضرورة تحقيق التوازن في طرح وجهات النظر المختلفة ودعوة الصحفيين للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية أثناء أدائهم لمهامهم مع مراعاة قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

ويتعلق الموضوع بمداخلة للكرونيكور رياض جراد اتهم فيها راشد الغنّوشي وسميرة الشوّاشي بتنظيم اجتماع مع لوبي أمريكي، برعاية رضوان المصمودي، وواصفا إياهم بالخونة والعمالة.

وأكدت الهايكا أن هذه التصريحات من شأنها بث خطاب تحريضي يشجع على إحداث الفوضى ويهدد سلامة الأشخاص .

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