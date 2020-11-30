الهايكا توجه لفت نظر لقناة التاسعة بخصوص استعمال اللغة

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » ، وذلك في علاقة بالخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة أو اللغات في المضامين الاعلامية التي يتم بثها على القناة.

كما دعت الهيئة القناة إلى الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الاجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات وإلى تجنب استعمال اللغة الهجينة وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة عربية كانت أو دارجة مهذبة إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف، التزاما بالنصوص والتراتيب الجاري بها العمل.

وأشارت الهيئة إلى أنها لاحظت من خلال تقرير وارد عليها من قبل وحدة الرصد التابعة لها أنه في إطار حلقة برنامج « هاذي آخرتها » التي تم بثها بتاريخ 11 نوفمبر 2020 اعتماد فريق البرنامج في تناول مختلف المواضيع المطروحة على الخلط بين اللهجة التونسية واللغة العربية واللغة الفرنسية،

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