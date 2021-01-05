الهايكا توجه لفت نظر لقناة التاسعة من أجل الدعاية والتسويق لصورة شخص

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2021، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة « التاسعة »، على خلفية الإخلالات المسجلة في حلقة 12 ديسمبر 2020 من برنامج « ديما لاباس »، والتي تضمنت روبورتاجات اتصالية دعائية لفائدة شخص (مغني راب) مما حاد بالقناة عن أخلاقيات المهنة الصحفية والوظائف الأساسية للإعلام.

كما دعت الهيئة القناة إلى تجنب استعمال برامجها لغرض الدعاية أيا كان شكلها وإلى الالتزام بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي يقضي في الفصل 5 منه بضرورة التزام صاحب الإجازة « بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره او لحزب ما ».

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