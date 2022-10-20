الهايكا توجه لفت نظر لمؤسسة التلفزة التونسية

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 20 أكتوبر 2022، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية بخصوص الخرق المسجل في حلقة 07 أكتوبر 2022 من برنامج « نبي الرحمة » على القناة الوطنية الأولى والمتمثل في التطرّق إلى مسائل دينية غير مثبتة وغير دقيقة بما من شأنه إحداث خلط لدى المشاهدين ومغالطتهم.

ودعت الهيئة التلفزة التونسية إلى تجنب مثل هذا التوجه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي الاستسهال ودعوة أهل العلم من ذوي الاختصاص في البرامج الدينية التزاما بأهداف المرفق الإعلامي العمومي وبمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

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