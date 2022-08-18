الهايكا تُحيل ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها قامت بإحالة ملف القناة الخاصة « حنبعل » على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال، وذلك بعد ما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية « أرب لاينز »، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها.

وأشارت الهيئة إلى أنه ورغم مماطلة مسيري القناة سابقا وخرقهم للقانون وعدم التزامهم بكراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وبعد الإجراءات التي اتخذت تجاهها لحجز تجهيزات البث التابعة لها، قد منحت القناة فرصة جديدة بمقتضى اتفاقية لفترة استثنائية مؤقتة شريطة الكشف عن حقيقة المعاملات المتعلقة بها وتوفير كل المعطيات والوثائق المطلوبة في ملفها المالي، غير أنها لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 جوان 2022 ورغم المراسلات التي وجهتها لها الهيئة في9 و28 ديسمبر 2021 و3 فيفري 2022 وخاصة التنبيه المؤرخ في 28 أفريل 2022.

هذا، ودعت الهيئة النيابة العمومية للتسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في أقرب الآجال.

كلمات البحث :النيابة العمومية;الهايكا;قناة حنبعل